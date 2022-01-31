Üye Girişi
FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM - Son Dakika

FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

31.01.2022 12:43

KÜÇÜKÇEKMECE'deki feci kazada sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol hayatını kaybetmişti.

KÜÇÜKÇEKMECE'deki feci kazada sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol hayatını kaybetmişti. Demirkol'un oğlu Berke Demirkol "Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yaşanan bu olayda sadece kimin ve hangi kurumların ihmali varsa, sürücünün de sabah 09.30'da alkollü bir şekilde hızlı sürüşü de dahil neyse buna sebep olanın en ağır şekilde cezayı almasını istiyorum" dedi.

Atakent 4. Cadde üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol hayatını kaybetmişti. Demirkol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları bugün Adli Tıp Kurumu'na Demirkol'un cenazesini almak için geldi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Demirkol'un cenaze namazı Sefaköy Kazım Bektaşoğlu Camii'nde kılındıktan sonra Kırklareli Pınarhisar'a gönderilmesi bekleniyor.

"HİSLERİMİ PAYLAŞMAK BİLE İSTEMİYORUM"

Kazada hayatını kaybeden Kader Demirkol'un oğlu Berke Demirkol "Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yaşanan bu olayda sadece kimin ve hangi kurumların ihmali varsa, sürücünün de sabah 09.30'da alkollü bir şekilde hızlı sürüşü de dahil neyse buna sebep olanın en ağır şekilde cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suçumuz yokken canımızı aldılar. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hislerimi paylaşmak bile istemiyorum" dedi.

"BİZİM YAŞADIĞIMIZ KAZADAN ÖNCE DE KAZALAR OLDU"

Altan Kesim, "O gün çok hızlı gelen bir araç bizim park halindeki aracımıza çarptı. Yerde de buzlanma vardı. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak çok üzgünüz. Türkiye'nin her yerinden başsağlığı için arayanlar var sağ olsunlar. Giden de geri gelmiyor. O gün sınavda bizim aracımıza başka bir araç çarpmadan önce başka ufak tefek kazalar da oldu. Saat 08.30'la 09.00 arası yolda biz ufak tefek kazalar gördük yerdeki buzlanmadan dolayı" diye konuştu.

FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM
FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM
FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, Tragger, Atakent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM - Son Dakika


Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor         
13:10
Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü         
12:40
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!         
12:33
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:14:55. #1.13#
SON DAKİKA: FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement