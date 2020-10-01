Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar

Son dakika haberlerine göre GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgını ile mücadele eden asistan Dr. Burakcan Yıldıztekin, Erzurum'da yaşayan anne ve babası ile cep telefonuyla hasret gideriyor.

Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar, System.String[]

GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgını ile mücadele eden asistan Dr. Burakcan Yıldıztekin, Erzurum'da yaşayan anne ve babası ile cep telefonuyla hasret gideriyor. Oğullarıyla görüntülü konuşan Yıldıztekin ailesi, "Oğlum, sabırla, metanetle görevini en iyi şekilde yaparak, insanlara hizmet ederek, onların acısını dindir" tavsiyesinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İhsan Yıldıztekin (59) ile eşi Sebile (58), Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana GATA yoğun bakım servisinde görev yapan oğulları Dr. Burakcan Yıldıztekin ile görüşemiyor. Koronavirüs öncesi ayda bir Ankara'ya giderek oğullarını ziyaret eden Yıldıztekin çifti, 7 aydan beri oğullarıyla yüz yüze görüşemedi. Doktor oğullarıyla nöbetleri dışında görüntülü görüşme konuşarak hasret gideren aile, insanların acısını dindirdiği için mutlu olduklarını söyledi.

'İNSANLARIN ACISINI DİNDİRDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'Covid-19 nedeniyle oğullarıyla görüşemediklerini belirten Prof. Dr. İhsan Yıldıztekin, "Görevini tam ve düzgün yaparak, hizmet verdiği insanların acısını dindirdiği için çok mutlu oluyoruz. Aile olarak biz emek verdik, ülkemiz onlara büyük kaynak ayırdı, eğitimlerini sağladı. Şimdi onlardan beklentimiz ihtiyaç olduğu zaman ülkeye güzel hizmet vermeleridir" dedi. Yüz yüze görüşemedikleri için nöbet günleri hariç oğulları Burakcan'la görüntülü konuştuklarını vurgulayan İhsan Yıldıztekin, Ankara'da yaşayan akrabalarının da zaman zaman yardımcı olduğunu kaydetti. Bütün sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde hastalara şifa dağıttıklarını ifade eden Yıldıztekin, "Oğlumla görüşmede görevini iyi şekilde yapmasını, metanetli bir şekilde insanlara hizmet etmesini istiyoruz. İlk başlarda biraz endişeli, sıkıntılı anları oldu ama sabretmesini ve görevinin bir parçası olan işini metanetle yapmasını istedik" diye konuştu. 'OĞLUMA SABIRLA GÖREVİNİ SÜRDÜRMESİNİ SÖYLÜYORUM'Sağlık çalışanlarına Allah'tan kolaylık dileyen anne Sebile Yıldıztekin ise şunları söyledi: "İçinde oğlumun da olduğu sağlık çalışanlarının Allah yardımcıları olsun. Hallerini görünce üzülüyoruz. Ben hemen her ay yanına giden bir anneydim, şimdi gidemiyorum. Telefonla yapabildiğimiz kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oğluma sabırla görevini sürdürmesini söylüyorum. Allah oğlumun ve sağlık çalışanlarının yardımcısı olsun."

Kızları Gizem Özkemahlı'nın Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi toksikoloji bölümünde Dr. öğretim üyesi olarak görev yaptığını ifade eden Yıldıztekin çifti, onun da kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.


Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar

Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Erzurum, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar - Son Dakika

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