Son dakika haberleri... Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye

16.10.2020 00:58
Son dakika haberleri... Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye, System.String[]

Son dakika haberler... Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından beyinde oluşan hasar nedeniyle belirli kasları kullanılmakta güçlük çeken kentteki Serebral Palsili (SP) çocuklar için özel tertibatlı tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından beyinde oluşan hasar nedeniyle belirli kasları kullanılmakta güçlük çeken kentteki Serebral Palsili (SP) çocuklar için özel tertibatlı tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal belediyecilik anlayışından hareketle pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, ihtiyaç durumu yüksek olan SP hastaları için özel çalıştıklarını söyledi.

Maddi durumu iyi olmayan engellilere periyodik olarak yardımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşları sevindirmeye devam etti. Büyükşehir'e ebeveynleriyle müracaat eden engelli vatandaşlar için Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tören kapsamında özel olarak üretilen tertibatlı sandalyelerin dağıtımı yapıldı. Böylelikle vücut kontrolünü yeterince sağlayamayan SP'li çocukların gündelik yaşamı kolaylaştırıldı. Ayrıca programın devamında 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü kutlandı, görme engellilere baston hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığınca son 4 senede il genelinde yer alan engellileri desteklemek, ihtiyaçlarına dönük hizmet vermek, onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 11 bin 123 adet medikal malzeme dağıtımı yapıldı.

"En büyük sorumluluk annelere ait"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yola çıkarken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Özellikle kim olursa olsun engelli, engelsiz, yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapmadan hizmetimizi herkese ulaştırmayı amaç edindik. Sosyal devlet olarak da pozitif ayrımcılık yaparak ihtiyaç durumu daha yüksek olan vatandaşlar için daha fazla mesai harcıyoruz. Belediyecilik deyince artık yalnızca altyapı belediyeciliğini görmek yeterli değil, insana dokunan yerel yönetim algısını da çalışma anlayışımızda bulunduruyoruz. 'Engelsiz Kent Gaziantep' için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Serebral Palsili çocuklarımız için özel çalışmak gerekiyordu. Türkiye'nin en güzel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtık. Merkezimizde her engellimiz için ayrı ayrı sahalar oluşturup tedavi yöntemlerimizi hayata geçirdik. Bunun yanı sıra atölye çalışmalarımız da mevcut. Bu çalışmalar ışığında edindiğim deneyimle azıcık dokununca insan hayatına nelerin değiştiğini fark ettim. Bugün çok özel bir gün. Destek gerekiyor. Burada en büyük sorumluluk annelere ait. Bir anne olarak bunu görüyorum. Annelerimizden desteklerimizi esirgemememiz gerekiyor" dedi.

"Erken teşhis olursa kişinin hayata bağlılığı artar"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, Serebral Palsi hastalığının erken yaşta teşhis edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Erken teşhis olursa kişinin hayata bağlılığı daha fazla olur. Bu hastalıkla vücut hareketlerinin kontrolünü gerçekleştirmek güçleşiyor. Biz onları düşünerek hayatlarını kolaylaştırmak adına için özel tertibatlı tekerlekli sandalyeler vereceğiz" diye konuştu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, görme engelli çocuklar ve Serebral Palsili hastalarla günün anısına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Büyükşehir Belediyesi, Serebral Palsili, Gaziantep, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye - Son Dakika


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