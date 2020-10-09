Son dakika haberleri: Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuk öldü - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ayhan Muhammed (4), anne ve babasının çalıştığı tarlada ikiz kardeşiyle oynarken sulama kanalına düştü.

Kardeşinin haber vermesi üzerine yakınları tarafından sudan çıkarılan Muhammed, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muhammed, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.