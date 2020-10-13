Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fırdan köyünde bir şüphelinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ve evinden de uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evde, narkotik köpeği Mola'nın da kullanıldığı aramalarda 3 kilo 825 gram esrar ile 75 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli Ş.K. ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.