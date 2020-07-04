Son dakika haberleri | Gercüş'te traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gercüş'te traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre - Gercüş'te traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

- Gercüş'te traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

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BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Akbur köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Ali Dursun idaresindeki 13 DD 834 plakalı traktör, bağ ve bahçe bakımından eve dönüşü sırasında dağlık alanda traktörün sürüklenmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktör şoförü Ali Dursun ve Emine Dursun yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Gercüş Devlet Hastanesinde durumu ağır olan Emine Dursun'un duran kalbini çalıştıran doktorlar hastayı Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk etti. Traktör şoförünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.

Ali Dursun, Batman, Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Gercüş'te traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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