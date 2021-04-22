Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,50 3,59 -2,51 Fenerbahçe Futbol 34,40 35,20 -2,27 Coca Cola İçecek 68,10 69,50 -2,01 MLP Sağlık 22,00 22,40 -1,79 Aksa 14,45 14,70 -1,70 Çemtaş 14,95 15,20 -1,64 Odaş Elektrik 2,41 2,45 -1,63 Yataş 15,70 15,92 -1,38 İndeks Bilgisayar 6,71 6,80 -1,32 Aksa Enerji 11,25 11,40 -1,32 Bera Holding 25,14 25,46 -1,26 Alarko Holding 9,62 9,73 -1,13 İş GMYO 1,78 1,80 -1,11 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99 Koç Holding 16,94 17,09 -0,88 Konya Çimento 845,50 852,70 -0,84 Alkim Kimya 15,37 15,49 -0,77 Hektaş 27,52 27,68 -0,58 Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55 Anadolu Efes 22,38 22,50 -0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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