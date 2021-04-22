Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,50
|3,59
|-2,51
|Fenerbahçe Futbol
|34,40
|35,20
|-2,27
|Coca Cola İçecek
|68,10
|69,50
|-2,01
|MLP Sağlık
|22,00
|22,40
|-1,79
|Aksa
|14,45
|14,70
|-1,70
|Çemtaş
|14,95
|15,20
|-1,64
|Odaş Elektrik
|2,41
|2,45
|-1,63
|Yataş
|15,70
|15,92
|-1,38
|İndeks Bilgisayar
|6,71
|6,80
|-1,32
|Aksa Enerji
|11,25
|11,40
|-1,32
|Bera Holding
|25,14
|25,46
|-1,26
|Alarko Holding
|9,62
|9,73
|-1,13
|İş GMYO
|1,78
|1,80
|-1,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Koç Holding
|16,94
|17,09
|-0,88
|Konya Çimento
|845,50
|852,70
|-0,84
|Alkim Kimya
|15,37
|15,49
|-0,77
|Hektaş
|27,52
|27,68
|-0,58
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,81
|-0,55
|Anadolu Efes
|22,38
|22,50
|-0,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi