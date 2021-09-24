Son dakika haberleri... Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde " Diyarbakır, Şırnak, Hakkari anneleri evlatlarını HDP'den istiyor" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 17. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, bir süre oturma eylemi yaparak seslerini çocuklarına duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini ve yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için gösterdikleri kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, daha sonra buradan ayrıldı.