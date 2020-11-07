Son dakika haberleri | HDP binasından PKK'ya ait belgeler çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | HDP binasından PKK'ya ait belgeler çıktı

07.11.2020 00:57
Son dakika haberleri | HDP binasından PKK'ya ait belgeler çıktı, System.String[]

Son dakika haberler: Geçtiğimiz haftalarda HDP Diyarbakır İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyelerinin bilgilerinin yer aldığı defterler bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda HDP Diyarbakır İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyelerinin bilgilerinin yer aldığı defterler bulundu. Defterde, evlatları terör örgütünce kaçırılan ailelerin çocuklarının da isimlerinin bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekimd'de HDP il binasına terör operasyonu düzenlendi. Binada yaklaşık 7 saat arama yapan güvenlik güçleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Aramalarda gizli bölmeye saklanmış bir defter de bulan güvenlik güçleri, defterde terör örgütü PKK mensuplarının ve ailelerinin bilgilerinin olduğunu belirledi. Defterde ismi bulunan PKK'lı teröristlerin bir kısmının güvenlik kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

Evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının da ismi çıktı

Defterde, terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan evlatlarını geri almak için HDP önünde nöbet tutan ailelerle ilgili bilgilere de rastlandı. Defteri inceleyen ekipler, evlat nöbetine katılan ailelerin çocuklarına ait bilgiler buldu. Defterde evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları ile bilgilerin bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede, terör örgütü PKK'ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği somut bir şekilde ortaya konuldu.

HDP'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyat Ceylan ve yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | HDP binasından PKK'ya ait belgeler çıktı - Son Dakika


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