Son dakika haberleri: Hisarcık'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:17

Kaynak: İHA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi