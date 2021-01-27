Son dakika haberleri... Hortum, ormanı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hortum, ormanı savaş alanına çevirdi
27.01.2021 18:59
Son dakika gelişmesine göre Hortum, ormanı savaş alanına çevirdi Fethiye'de hortum yüzlerce ağacı koparıp etrafa fırlattı Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce ağaç zarar gördü, Fethiye-Muğla karayolu yola düşen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Hortum, ormanı savaş alanına çevirdi
Fethiye'de hortum yüzlerce ağacı koparıp etrafa fırlattı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce ağaç zarar gördü, Fethiye-Muğla karayolu yola düşen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hortum meydana geldi. Göcek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda meydana gelen hortum nedeniyle yüzlerce çam ağacı hortumdan etkilendi. Kimi ağaçların köklerine yakın yerlerden kırıldığı görüldü. Hortumun kırdığı ağaçların Fethiye-Muğla karayoluna düşmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.
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