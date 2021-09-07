Üye Girişi
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi

07.09.2021 19:12
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi, System.String[]

Son dakika politika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus'ı Bakanlık makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus'ı Bakanlık makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus'ı bakanlık makamında kabul etti. Resmi karşılama töreni ile karşılanan Grapperhaus, ardından Bakan Soylu'nun eşliğinde şeref defterini imzaladı. İki Bakan, fotoğraf çekiminin ardından görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı. - ANKARA

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi

Süleyman Soylu, Hollanda, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Bitcoin'de sert düşüş! Dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti 19:18 Bitcoin'de sert düşüş! Dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti İSKİ'nin suya yüzde 15.62 oranında yaptığı zam teklifi kabul edildi! Şimdi gözler İBB Meclisi'ne çevrildi 18:51 İSKİ'nin suya yüzde 15.62 oranında yaptığı zam teklifi kabul edildi! Şimdi gözler İBB Meclisi'ne çevrildi Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı 18:49 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı 17:57 Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir 17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor 16:37 Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
Başkan 15:54 Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış 15:20 Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış

Son Dakika Haberleri
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek         
19:26
40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti         
18:52
Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler         
17:53
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri         
17:31
Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük         
16:08
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı         
09:07
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 19:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement