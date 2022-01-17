Üye Girişi
Son dakika haberleri! İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek

17.01.2022 22:56
Son dakika haberleri! İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söyledi.

Wallace, parlamentoda yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Rus gücünün büyüklüğü konusunda "gerçek bir endişe" bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın hazırlık seviyesinin en iyi ihtimalle istikrarsızlaştırıcı bir atmosfere, en kötü ihtimalle de bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Wallace, Moskova'nın "giderek artan tehditkar davranışları ışığında" Ukrayna'ya yeni destekler verileceğini ifade etti.

Wallace, "Ukrayna'ya hafif anti-tank savunma silah sistemleri tedarik etme kararı aldık. Az sayıda İngiliz personeli, İngiltere'ye dönmeden önce Orbital Operasyonu kapsamında kısa bir süre için erken aşama eğitimi verecek." dedi.

Ukrayna'nın kendi sınırlarını savunma konusunda her türlü hakka sahip olduğunu ve bu yeni yardım paketinin bunu yapma kabiliyetini daha da artıracağını söyleyen Wallace, "Açık konuşmak gerekirse, bu destek, kısa menzilli ve açıkça savunma amaçlı silahları kapsıyor. Bunlar stratejik silahlar değiller ve Rusya için tehdit oluşturmuyorlar, meşru müdafaa için kullanılacaklar." diye konuştu.

İngiliz Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'da herhangi bir "istikrarı bozucu eylem" gerçekleştirmesi durumunda, "yürürlüğe girmeye hazır bir uluslararası yaptırım paketi" olduğunu vurguladı.

Herhangi bir ihlalin bir "işgal" olarak görüleceğini kaydeden Wallace, "Bunun, her iki tarafta da büyük bir can kaybına yol açabileceğinden korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova ile mevcut ilişkilerin zorlu olduğunu kaydeden Wallace, arzu ettikleri ilişkinin böyle olmadığını belirterek, "Hala diplomasinin galip geleceği konusundaki umudumu koruyorum. Diplomasi ve diyaloğu mu yoksa çatışma ve bunun sonuçları mı seçeceği Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'e kalmış." diye konuştu.

İngiliz Savunma Bakanı, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yu "karşılıklı güvenlik endişeleriyle ilgili sorunları tartışmak" için Londra'ya davet etti.

YORUMLAR
500

Ben Wallace, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek - Son Dakika


Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı         
22:47
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
22:47 Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
22:38 FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu
22:36 Ali Babacan sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı
22:21 Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı
21:47 Satın aldığı evde kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu
21:39 Seyyar kömürcü, zabıtaya kızdı kendini yaktı! Durumu ağır
21:18 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT müjdesi: 2022 yılı içerisinde paylaşacağız
20:49 Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü
20:35 Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 23:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement