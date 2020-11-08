Son dakika haberleri... İran, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesini istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri... İran, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesini istedi

08.11.2020 10:17
Son dakika haberleri... İran, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesini istedi, System.String[]

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın taahhütlerine ve nükleer anlaşmaya geri döneceğini umut ettiklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın taahhütlerine ve nükleer anlaşmaya geri döneceğini umut ettiklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri resmi Twitter hesabından ABD'de Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanması kapsamında açıklama yaptı. Seçimleri Biden'ın kazanmasıyla Donald Trump döneminin sona erdiğini ifade eden Cihangiri paylaşımında, "Donald Trump ve maceraperest savaş yanlısı ekibinin dönemi sona erdi. Çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerden çekilme, İran'a yönelik yaptırımlar ve ırkçılık Trump'ın yürüttüğü siyasetin özellikleriydi" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ve ülkeye ilaç dahi sokulmasına izin vermeyen Trump'ı unutmayacaklarını belirten Cihangiri, "ABD'nin politikalarını değiştirmesini umut ediyoruz" dedi.

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın taahhütlerine ve nükleer anlaşmaya geri döneceğini umut ettiklerini belirten Cihangiri, "ABD'nin tahripkar siyasetinin değişmesini umut ediyorum. ABD'nin yasalara uymasını, uluslararası anlaşmalara dönmesini ve halklara saygı göstermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Nükleer, İran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... İran, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesini istedi - Son Dakika


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