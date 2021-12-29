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Son dakika haberleri | İsrail'deki Hula Gölü'nde kuş gribi salgını 5 binden fazla turnanın ölümüne neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail'deki Hula Gölü'nde kuş gribi salgını 5 binden fazla turnanın ölümüne neden oldu

29.12.2021 18:10
Son dakika haberleri | İsrail'deki Hula Gölü'nde kuş gribi salgını 5 binden fazla turnanın ölümüne neden oldu

Son dakika haberleri: İsrail'in kuzeyindeki kuş cenneti Hula Gölü'nde, 5 binden fazla göçmen turna bölgede yayılan kuş gribi nedeniyle "ülkenin en büyük vahşi yaşam felaketi" diye tanımlanan salgında telef oldu.

İsrail'in kuzeyindeki kuş cenneti Hula Gölü'nde, 5 binden fazla göçmen turna bölgede yayılan kuş gribi nedeniyle "ülkenin en büyük vahşi yaşam felaketi" diye tanımlanan salgında telef oldu.

Her yıl 500 bin kadar göçmen kuşun uğrak noktası Hula Gölü doğal yaşam alanında, kuş gribi alarmı verildi. Salgın nedeniyle bölgedeki 5 binden fazla turna telef oldu, 500 binden fazla tavuk da itlaf edildi.

İsrail Park ve Doğa İdaresi yetkilisi Uri Naveh, salgının henüz kontrol altına alınamadığını ve "çok sayıda ölü kuşun gölün ortasında kaldığını, sudan çıkartılamadığını" aktardı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, krizin "ülke tarihinde vahşi yaşama verilen en ciddi zarara yol açtığını" ve hasarın boyutunun henüz netleşmediğini belirtti.

Hula Gölü Sözcüsü Yaron Michaeli de turna nüfusunun bulunduğu bölgede salgının doğal hayata sıçraması endişesiyle kuş cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Michaeli, turnaların bölgedeki çiftliklerle temas eden küçük kuşlardan hastalığı kapmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Tavuklar itlaf edildi, yumurta ithal edilecek

Tarım Bakanlığı, bölgede 500 bin tavuğun salgın endişesiyle itlaf edildiğini aktardı. Tavukların itlaf edildiği çiftliğin İsrail'deki yumurta ihtiyacının yüzde 7'sini karşıladığı belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında, piyasada milyonlarca yumurtalık eksiklik yaşanacağı endişesiyle yumurta ithal edeceğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'de "bir ayda tüketilen 200 milyon yumurtadan yaklaşık 14 milyon kadar eksileceği, bu nedenle, 70-80 milyon kadar yumurtanın gümrüksüz biçimde ithal edileceği" bildirildi.

Her yıl yaklaşık 500 bin turnanın Afrika'ya göç rotası üzerinde İsrail'e uğradığı, bir kısmının da yolculuklarını burada tamamlayarak Hula Gölü'nde kaldığı, bu yıl burada kalan turna nüfusunun 30 bin kadar olduğu paylaşıldı.

İsrail basınında, koruyucu kıyafetler giyen çalışanların kuş cesetlerini gölden çıkarırken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım, Çevre ve Sağlık bakanlığının durumu izlediği, kuş gribinin insanlara bulaştığı yönünde bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

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Kuş Gribi, İsrail, Tarım, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail'deki Hula Gölü'nde kuş gribi salgını 5 binden fazla turnanın ölümüne neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İsrail'deki Hula Gölü'nde kuş gribi salgını 5 binden fazla turnanın ölümüne neden oldu - Son Dakika
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