Son dakika haberi: İSTANBUL'DA İTFAİYE TEŞKİLATI'NIN 308'İNCİ YILI KUTLANIYOR - Son Dakika
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Son dakika haberi: İSTANBUL'DA İTFAİYE TEŞKİLATI'NIN 308'İNCİ YILI KUTLANIYOR

26.09.2022 16:04

Son dakika haberine göre İTFAİYE Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde etkinlikler düzenleniyor.

İTFAİYE Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde etkinlikler düzenleniyor. Osmanlı'da tulumbacılar olarak bilinen itfaiye erleri Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda naralar atıp, karanfil dağıttı.

İtfaiye Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü sebebiyle 26-30 Eylül tarihleri arasında il genelinde etkinlikler düzenleniyor. Bugün ise saat 14.00'te itfaiye erleri, Osmanlı Dönemi'nde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak Dergah-ı Ali Tulumba Ocağı'nda giyilen kıyafetleri giyerek Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda etkinlik düzenledi. Tulumbacılar sırtlarına aldıkları tulumba ile nara atıp maniler söyleyerek çarşıları boydan boya yürüdü. Kadın itfaiyeciler ise çarşıdaki yerli yabancı turistlere karanfil dağıttı. Mısır Çarşısı'ndaki yürüyüş esnasında itfaiye eri, 4. Murad tarafından dönemin kadısına yangınla ilgili yazdığı fermanı okudu. Etkinlik tulumbacılar tarafından okunan duanın ardından sonra erdi.

İstanbul İtfaiyesi kurumsal, iletişim, gelişim bölümünde çalışan Onur Kaya İstanbul İtfaiyesi 126 istasyonla İstanbul halkına hizmet ediyor. Fedakar bir şekilde 308. yılımızı kutluyoruz. İnsanlarımız itfaiyesini çok hayran. Küçük çocuklarımızın itfaiye teşkilatında bir nefer olma hayali var. Tulumbacı ekibimiz kendi görevlerini yerine getiren profesyonel itfaiyeler. Eskiden adları tulumbacılardı. Yeni dönemde adları itfaiyeciler olarak geçiyor dedi.

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Kaynak: DHA

Mısır Çarşısı, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL'DA İTFAİYE TEŞKİLATI'NIN 308'İNCİ YILI KUTLANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL'DA İTFAİYE TEŞKİLATI'NIN 308'İNCİ YILI KUTLANIYOR - Son Dakika
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