Ovacık Mahallesi mevkisinde bulunan makilikte, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozer ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İzmir'de makilik yangını (1) - Son Dakika

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