Son dakika haberleri... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (3)

01.07.2022 20:47
Son dakika haberleri... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (3)

Son dakika habere göre ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALE 6 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI, SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangına 6 dakika içerisinde yapılan ilk müdahale ile alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına...

ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALE 6 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI, SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangına 6 dakika içerisinde yapılan ilk müdahale ile alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına alındı ve 1 saat sonucunda tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Bergama'daki orman yangını 1 saatte kontrol altında Son dakika haberleri... Bergama'daki orman yangını 1 saatte kontrol altında Son dakika haberleri | İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangın kontrol altına alındı Son dakika haberleri | İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 20:53:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement