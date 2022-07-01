Son dakika haberleri... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (3)

ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALE 6 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI, SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangına 6 dakika içerisinde yapılan ilk müdahale ile alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına alındı ve 1 saat sonucunda tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
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