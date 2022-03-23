Son dakika haberleri! Jandarma, Manisa'daki traktör kazalarını mercek altına aldı - Son Dakika

Trafiğe kayıtlı 96 bin 794 traktörle Türkiye'de bu konuda ilk sırada bulunan Manisa'da jandarma, traktör kazalarını azaltmak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'daki sorumluluk sahalarında son 5 yılda 66 kişinin öldüğü, 1100 kişinin yaralandığı 600'ün üzerindeki trafik kazasını inceledi.

Bu kazalardan 285'inin mahalle yollarında, diğerlerinin ise şehir içi ve şehirler arası yollarda yaşandığı kaydedildi.

Çalışma, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının hasat mevsimi olan temmuz-ekim döneminde yoğunlaştığını, en çok traktör kazasının meydana geldiği günlerin cumartesi ve pazar, saat aralığının ise 18.00-20.00 olduğunu ortaya koydu.

Eski traktörler daha çok ölümlü kazaya karışıyor

Kentte, son 5 yılda, 21 yaş ve üzeri 257 traktörün trafik kazasına karıştığı, bu kazalarda 35 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 16-20 yaş aralığında 28 traktörün karıştığı kazada 2, 11-15 yaş aralığında 40 traktörün karıştığı kazada 1, 6-10 yaş aralığında 41 traktörün karıştığı kazada 3, 0-5 yaş arasındaki 21 traktörün karıştığı kazada ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazalara karışan traktörlerden 160'ının muayenesinin bulunmadığı ve bu kazalarda 19 kişinin öldüğü kaydedildi.

"Veriler, kazaları azaltmamızda bize rehber olacak"

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, AA muhabirine, Türkiye'de trafiğe kayıtlı en fazla traktörün bulunduğu kentte, kazaları en aza indirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede 5 yılda traktör ve sürücülerine yönelik 123 bin 507 denetim, 21 bin 675 bilgilendirme faaliyeti ve 781 seminer düzenlediklerini dile getiren Erdemir, 5 binden fazla reflektörü de römorkların arkasına yapıştırmaları için sürücülere dağıttıklarını söyledi.

Erdemir, traktör kazaları incelendiğinde hemen hemen hepsinin önlenebilir ve öngörülebilir nitelikte kazalar olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız, çalışma sonucu elde ettiğimiz veriler, ilimizde traktör kazalarını ve ölümlerini azaltmamızda bize rehber olacak. Burada tespit ettiğimiz hususları denetleyerek giderilmesini sağlayacağız. Biz bu kazaların özellikleri nedir diye baktık. Kazalara karışan traktörlerin önemli bir kısmının fenni muayenesinin olmadığını gördük. Bunun için muayene yapan firmayla ve mahalle muhtarlarımızla konuşup mahallelerimizde seyyar muayene istasyonları kurduk. Dolayısıyla çiftçilerimiz kara yoluna çıkmadan kendi mahallelerinde traktörlerinin muayenesini yaptırabildi. Manisa'da muayene sorunu büyük oranda çözüldü. Kazaların genelde akşam saatlerinde olduğunu belirledik, çiftçilerimiz akşama kadar tarlalarda çalışıyorlar, yorgun olarak traktörlerine biniyorlar. Yorgun olduklarından refleksleri zayıflıyor."

"ROPS demiri hayat kurtarıyor"

Erdemir, ölümlü traktör kazalarının büyük çoğunluğunda sürücülerin traktörlerin altında kaldığına dikkati çekti.

Sürücü koltuğunun üzerine takılabilen ve traktör devrildiğinde yaşam boşluğu oluşturulmasını sağlayan ROPS demirinin emniyet açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdemir, "2001'den önce üretilen traktörlerde 'ROPS demiri' dediğimiz ve yaşam boşluğu oluşturan koruma çerçevesi yok. ROPS demiri devrilme anlarında traktörün tam kapanmasını önleyip, sürücüye bir yaşam boşluğu oluşturuyor ve hayat kurtarıyor." dedi.

"Öndeki ağırlığı sökmeyin, fren mandalını kapatmayı unutmayın"

Traktörlerin genelde engebeli arazilerde devrilmesini önlemek amacıyla önlerinde ağırlık bulunduğuna da işaret eden Erdemir, "Çiftçilerimize bu ağırlıkları sökmemelerini öneriyoruz. Ayrıca traktörlerde çift fren dediğimiz sistem, bir mandalla ayrılarak yalnızca sağ tekerlek ya da sol tekerlek freni olarak kullanılır. Yola çıktıklarında bu mandalın kapatılması unutulduğunda belirli bir hıza ulaştıktan sonra frene basınca tek tekerlek kilitlenir ve traktör kazaları meydana gelir. Çiftçilerimiz, tarlada bu mandalı açıp çalıştıktan sonra yola çıkarken tekrar bu mandalı kapatmayı unutmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sürücüleri römorklarına reflektör takmaları, boş viteste traktör kullanmamaları, traktörün üzerinde yolcu taşımamaları ve traktöre takılı tarım aleti konusunda dikkatli olmaları konusunda uyaran Erdemir, sürücülerden fren balatalarını ve yağlarını sık sık kontrol etmelerini de istedi.