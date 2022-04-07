Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler - Son Dakika
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Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler

07.04.2022 11:40
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler

Bursa'da H.A.'nin hayatını kaybettiği kripto para cinayetinde tutuklu 3 sanık, güvenlik kameralarının cinayet anını kaydetmesine rağmen suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Bursa'da H.A.'nin hayatını kaybettiği kripto para cinayetinde tutuklu 3 sanık, güvenlik kameralarının cinayet anını kaydetmesine rağmen suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Olay, 05 Temmuz 2021 yılında merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu H.A. (30), Suriye uyruklu iş ortağı S.S. (31) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını talep etti. Çıkan tartışmanın ardından H.A. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden H.A., burada silahlı saldırıya uğradı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye uyruklu A.K.K. ve Suriye uyruklu A.S. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli suç aleti tabanca ile Kestel ilçesinde gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisinin H.A.'in ortağı S.S. olduğunu belirledi. S.S'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan Bursa polisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi, Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Görülen ikinci duruşmada, H.A.'nın eşi I.E.'de hazır bulundu. I.E., sanıklar salona alındığında Arapça sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Sanıklardan biri I.E.'nin küfür ettiğini söyledi.

Yargılamada söz verilen sanıklardan A.S. suçsuz olduğunu öne sürerek, "Olay yerine Ali ile beraber gittim. Ali'nin elinde silah görmedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

A.K.K.'de asıl suçlunun geçen duruşmada tanık olarak dinlenen B.K. olduğunu ileri sürdü. Olay günü işyerine gittiğini söyleyen A.K.K., "Öldürme veya yaralama niyetim yoktu. Sürekli tabanca taşıyordum. B.K. bana, 'Dışarıda bekliyorlar, seni öldürecekler' dedi. H.A. ile aramızda anlaşmazlık vardı. Camdan baktım H.A. araçtakilere el işareti yaptı. Bu sebeple panikledim. B.K.'nin söylediği söz aklıma geldi. Dışarı çıkarak hedef gözetmeden ateş ettim" dedi.

Olayla ilgisi olmadığını dile getiren S.S. ise tahliyesini istedi.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada maktulün eşi, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Ahmet Burak Öztürk-İHA)

Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler - Son Dakika


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