Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli ekipler, bugün öğlen saatlerinde Akköy sahilinde devriye gezdikleri sırada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir caretta carettanın sahile vurduğunu ve ters döndüğünü fark etti. Harekete geçen ekipler, carettta carettayı düzelterek denize bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli - Son Dakika

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