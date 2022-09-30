AYDIN'ın Didim ilçesinde, karaya vuran caretta carettaya jandarma ekipleri yardım etti. Ters dönen caretta carettayı düzelten ekipler, daha sonra denize bıraktı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli ekipler, bugün öğlen saatlerinde Akköy sahilinde devriye gezdikleri sırada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir caretta carettanın sahile vurduğunu ve ters döndüğünü fark etti. Harekete geçen ekipler, carettta carettayı düzelterek denize bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli - Son Dakika