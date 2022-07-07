Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

07.07.2022 13:59

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatıp Caddesi ile Harmancık Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Çevre Yolu istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Hamza A. idaresindeki 42 CMR 86 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Mustafa Karaman'a çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kamyon altında kalan Mustafa Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Yoldan çıkan kamyon otomotiv bayideki sıfır araçlara böyle çarptı Yoldan çıkan kamyon otomotiv bayideki sıfır araçlara böyle çarptı Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isteyen çift motosiklet çarpması sonucu hayatlarını kaybetti Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isteyen çift motosiklet çarpması sonucu hayatlarını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı - Son Dakika
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