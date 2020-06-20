Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazada ilk yardıma koşan köy imamı o anları anlattı

-Yaralı çocuğun 2 kilometre yürüyerek yardım istediği imam Uzunköse:

-"Hocam yardım edin' diye kapıyı çaldı"

KOCAELİ - Kastamonu'da çaya uçan araçtan yaralı kurtulduktan sonra 2 kilometre yürüyerek ulaştığı köyden aldığı yardımlar kuzenlerini kurtulmasını sağlayan çocuğun kapısını çaldığı imam o anları anlattı. Köy imamı İlker Uzunköse, "'Hocam yardım edin' diye kapıyı çaldı" dedi.

Olay sabah 05.30 sıralarında Cide ilçesi Kovan Ören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kestane ağacından düşerek ağır yaralanan Vedat Uysal(34)'ü Eskişehir'e tedaviye götüren ailesi, tedavi sonrasında Kastamonu'nun Cide ilçesindeki köyleri Kıranlıkoz'a gitmek üzere yola çıktılar. İçerisinde 3'ü çocuk 6 kişi bulunan Sedat Uysalidaresindeki 11 AAK 556 otomobile sabah 05.30 sıralarında Cide'ye bağlı Kovanöğren köyünde bir anda kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan Terme Çayı'na uçtu. Dere içinde ters dönen araç bir anda su dolmaya başladı. Kazada Vedat Uysal ve kardeşi Sedat Uysal ters dönen araç içinde boğularak can verirken, Sedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysalise, araçtan fırlayarak düştüğü yerde hayatını kaybetti.

Yaralı kurtulan çocuk 2 kilometre yürüyerek köylülerden yardım istedi

Dereye düşen araçtan yaralı olarak kurtulan Sedat Uysal'ın 14 yaşındaki oğlu Ö.F. Uysal ise yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştığı Ağaçbükü Köyü'nde imam İlker Uzunköse kapısını çalarak yardım istedi. Yaralı çocuğun anlattıkları sonrası çocuk ve köylüleri yanına alan imam Uzunköse, hızla kaza yerine gitti. Kaza yerinde bir süre aracı arayan imam ve köylüler, su içinde ters dönen araçta bulunan Vedat Uysal'ın kızları, 8 yaşındaki kardeşler E.Uysal ile Y.Uysal'ı yaralı olarak kurtardı.

'Hocam yardım edin' diye kapıyı çaldı

Kazanın ardından yaralı çocuğun evine gelerek kapıyı çaldığını anlatan Ağaçbükü köyü imamı İlker Uzunköse, "'Hocam yardım edin' diye kapıyı çaldı. Biz de hemen atladık araca Ramazan amca ile geldik. Bir 5-6 dakika aracı aradık, dibe düşmüştü. Sonra bulduk aracı. Bir tanesi soğuktan şişmişti. Ufak çocuğun biri orada duruyordu. Bir tanesini de sonradan çıkardık. 5 dakika sonra tepki verdi arabadan" dedi.

Canlı var mı diye yumrukladıkları araçtan "Baba" sesi yükseldi"

Aracı bulduklarında içinde canlı olup olmadığını anlamak için kaputa vurduklarını ve içinden "Baba" diye ses geldiğini anlatan Ramazan Gülcan adlı vatandaş, "Ben aracın yanına vardığımda içerdeki çocuk baba-baba dedi. Sonra gelen arkadaşımla aracı dayanarak çocuğu aracın içinden aldık. İnsanın içi yanıyor. Allah kimseye böyle kaza göstermesin" diye konuştu.