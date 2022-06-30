Son dakika haberleri | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

30.06.2022 12:12
Son dakika haberleri | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

Son dakika haberine göre Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışmalar sürüyor. Havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

ANDA Arama Kurtarma ekibinden Hakan Biz, AA muhabirine, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların dere yatağı ile çevresinde yürütüldüğünü anlatan Biz, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için en küçük detayı bile atlamadıklarını vurguladı.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak
Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
11:43 Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı
11:41 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor
11:22 Güne düşüşle başlayan Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi
11:01 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti
10:56 Türkiye'de ortaya çıkan ilk maymun çiçeği vakası endişe yarattı! İşte herkesi korkutan virüsle alakalı tüm soruların yanıtı
10:51 Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor
10:33 Ünlü dizi oyuncusu Sarah Jayne'den skandal hareket! Sevgilisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 12:20:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement