Son dakika haberleri: Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Saygılı, Mahmutbeyli Jandarma Komutanı Üstçavuş Murat Kulabaş'ı makamında ziyaret ederek sorumluluk bölgesindeki genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra jandarma denetim noktası ve mahallelerde, yeni tip koronavirüs dolayısıyla evlerinde karantinaya alınan kişilere karşı gerekli denetim ve kontrollerin yapılması talimatında bulundu.

Kaymakam Saygılı'nın ziyaretlerine Kavak Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem eşlik etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Kavak'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak Müftülüğü ile Diyanet-Sen Kavak İlçe Başkanlığı işbirliğinde Kavak Güven Göleti Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa katılan Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, camilerin ve din görevlilerinin toplumdaki yerine ve önemini anlattı.

Saygılı, camilerde yeni tip koronavirüs salgınının etkisiz hale getirilinceye kadar gereken tedbirlerin alınması ve camilerden koronavirüsle mücadele konusunda maske takma, hijyen ve sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlara duyurularda bulunulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

İlçe Müftüsü Yakup Belen, burada yaptığı konuşmasında, Kovid-19 salgını dolayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi gerekli program yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Program, ikramların ardından sona erdi.