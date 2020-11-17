Son dakika haberleri! Kavgada sırtından vurulan genç, öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kavgada sırtından vurulan genç, öldü
17.11.2020 10:53
Son dakika haberler: BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kavga ettiği Aykut K. (18) tarafından tabancayla sırtından vurulan Mert Can Gök (18), hastanede hayatını kaybetti.
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kavga ettiği Aykut K. (18) tarafından tabancayla sırtından vurulan Mert Can Gök (18), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Can Gök ile Aykut K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aykut K., yanındaki tabanca ile Mert Can Gök'e ateş etti. Sırtından vurulan Gök, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Can Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gök'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olay sonrası kaçan Aykut K., polisin düzenlediği operasyonla Havran ilçesinde saklandığı bir yakının evinde yakalandı.
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu