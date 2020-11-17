Son dakika haberleri | Kayseri'de karantinada olması gereken kişi kahvehanede yakalandı
17.11.2020 15:27
Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken bir kişi, kahvehanede bulundu.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken bir kişi, kahvehanede bulundu.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kimlik kontrolü yaptı.
Bu sırada kahvehanede bulunan A.B'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği belirlendi.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan A.B, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürüldü.
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