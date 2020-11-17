Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken bir kişi, kahvehanede bulundu.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kimlik kontrolü yaptı.

Bu sırada kahvehanede bulunan A.B'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği belirlendi.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan A.B, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürüldü.