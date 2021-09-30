Son dakika haberleri: Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık en ağır cezayı almasını istiyoruz - Son Dakika

KAYSERİ'de 2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, bin 131 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir'in (49), yargılanmasına devam edildi. Kazada biri kadeşi 7 yakının kaybeden Seher Çay, "Dava 3 yıldır devam ediyor. Artık bu sürecin sonuçlanmasını ve bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Olay, 25 Mart 2018 günü saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, bin 131 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu.'DOĞRUDAN TESLİM OLDUĞU GİBİ BİR ALGI YAPILMASIN'Sanık avukatı Cavit Dursun, müvekkilinin kendisinin teslim olduğunu söyledi. Bu sırada şikayetçi Ahmet Üzüm, "Sen neyden bahsediyorsun? Ne anlatıyorsun? 7 kişi öldü" diyerek tepki gösterdi. Müşteki Üzüm ailesi avukatı Seyit Halil Yüzgeç ise, "Sanık soğukkanlı şekilde Gürcistan'a kaçmış, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu yüzden de Gürcistan'da 9 ay tutuklu kalmıştır. İade anlaşması olmaması nedeniyle tahliye olduktan sonra konsolosluğa gitmiştir. Doğrudan teslim olduğu gibi bir algı yapılmasın" ifadelerini kullandı.Ölen Zehra Üzüm'ün kız kardeşi şikayetçi Seher Çay, "Dava 3 yıldır devam ediyor. Artık bu sürecin sonuçlanmasını ve bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.Sanık Özdemir ise tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, kazada yaralanan ambulans şoförünün yüzünde kalıcı iz olup olmadığının tespiti için beklenen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.