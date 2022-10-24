Son dakika haberleri! Kazara kendini silahla vuran uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan karakolda kazara kendini silahla vuran uzman çavuş, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Karakolunda görevli uzman çavuş Özkan Karakaya (26) iddiaya göre doldur boşalt yaptığı esnada kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan asker için ekipler seferber oldu. Yaralı askerin önce helikopter ile Erzincan'a getirilmesi planlandı. Bunun üzerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında helikopterin inebilmesi için tertibat alındı. Bir süre sonra helikopterle getirilme kararı iptal edilerek ambulans ile karayolundan yaralı uzman çavuş Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde müdahale edilen asker kurtarılamadı. Hayatını kaybeden askerin cenazesi memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesine gönderilecek.

Öte yandan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, konuya ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "21.10.2022 tarihinde kazaen silahla yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.10.2022 tarihinde yaşamını yitiren Erzincan İl Jandarma Komutanlığı personellerinden Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendik. Karakaya ailesinin yaşamış olduğu acı ve üzüntüyü içtenlikle paylaşıyorum. Bu vesileyle merhum uzman çavuşumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Jandarma Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN