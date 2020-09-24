Son dakika haberleri: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde yaşanan iki farklı dolandırıcılık olayında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, aradıkları kişilerden para talep ettikleri belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Son dakika haberleri: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde yaşanan iki farklı dolandırıcılık olayında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, aradıkları kişilerden para talep ettikleri belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde farklı tarihlerde iki farklı dolandırıcılık olayında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, aradıkları kişilerden para talep edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin, şikayetçilerin ifadelerinden yola çıkarak yaptığı incelemede Gölcük'te daha önceden belirledikleri kişiyi 'Terör örgütleri ile yapılan operasyonlarda kimlik bilgilerinize ulaşıldı' diyerek kandıran şüphelinin M.M.Y. olduğu, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde yaşanan olayda ise şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan 6 adet sabıka kaydı bulunan İ.S., ile 9 adet sabıka kaydı bulunan M.A. olduğu belirlendi. M.M.Y. Gölcük'te hesabına yatırılan parayı almak için geldiği bankada, İ.S. ve M.A. ise Kartepe'de yapılan operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 kişi, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- Kocaeli

Karamürsel, Gölcük, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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