Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi

30.04.2022 10:14
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için eve giren zanlı tarafından öldürülen Vesile ve Aykut Küçükesin'in ismi, çocuk parkında yaşatılacak.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için eve giren zanlı tarafından öldürülen Vesile ve Aykut Küçükesin'in ismi, çocuk parkında yaşatılacak.

Vesile ve Aykut Küçükesin isminin yer aldığı tabela, Evren Mahallesi'ndeki çocuk parkına belediye ekiplerince konuldu.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, hırsızlık amacıyla evlerine giren bir kişi tarafından öldürülen çiftin ismini çocuk parkında yaşatacaklarını söyledi.

Emekli öğretmen çifti hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Özalp, "Çok kıymetli öğretmenlerimizi 2 yıl önce çok acı bir şekilde kaybettik. Kalbimizde olan yerleri hiç değişmedi. Yeni yaptığımız parka isimlerini vererek onları sonsuza kadar yaşatacağız. Mekanları cennet olsun." dedi.

Olay

Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları, evin mutfak camının açık olduğunu fark edip ihbarda bulunmuş, adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı çiftin bıçakla öldürüldüğünü belirlemişti.

Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı, kovalamaca sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaza yapınca yakalanmıştı.

Tutuklanan zanlının 30 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiş, sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 ayrı suçtan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi

YORUMLAR
500
CHP'li Torun'dan emekli belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin açıklama Açıklaması CHP'li Torun'dan emekli belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin açıklama Açıklaması Evinin bahçesinde 60 yıldır leylekleri misafir ediyor Evinin bahçesinde 60 yıldır leylekleri misafir ediyor

Kırklareli, Emekli, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
10:19 Karısını ve oğlunu öldüren katil kocanın cesedi bulundu
10:16 Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu
10:06 Rusya saflarında savaşan Çeçen asker canlı yayın yaparken vuruldu
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 10:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement