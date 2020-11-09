Son dakika haberleri | "Kış çorbası içerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Kış çorbası içerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz"

09.11.2020 12:27
Son dakika haberleri |

Gelen son dakika haberlerine göre Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirecek yollar aramaya başladı.

Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirecek yollar aramaya başladı. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, havaların soğuması ile gribal enfeksiyon ve koronavirüs salgınına karşı, vatandaşlara bol bol C vitamini tüketmelerini ve kış çorbası içmelerini tavsiye etti. Balcı, aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren kış çorbasının tarifini de paylaştı.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri tüketmesi gerektiğini söyledi. Balcı, "Gribal enfeksiyon ve koronavirüse karşı mücadelenin, en önemli yolu güçlü bir bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemimizi de doğru ve yeterli beslenerek güçlendirebilir ve aktif tutabiliriz" dedi.

"C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLERE İLGİ ARTTI"

Bir antioksidan olan C vitamininin koronavirüs tedavisinde de etkili olduğunun açıklanmasıyla, C vitamini yönünden zengin besinlere ilginin hayli arttığının altını çizen Balcı, bu besinleri sıraladı ve faydalarını anlattı:

Kırmızı Biber: İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile ilk sıralarda yer alan kırmızı biber tam bir şifa deposu. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden kan dolaşımının ve sindirim sisteminin düzenlenmesine kadar birçok faydası bulunan kırmızı biberi yazın taze olarak, kışın ise yazdan hazırlayabileceğimiz doğru şekilde hazırlanmış konservelerle ve buzlukta saklayarak tüketebiliriz.

Karnabahar: İçeriğindeki C, B, A vitaminleri, kalsiyum, fosfor ve demir mineralleriyle sonbahar ve kış mevsiminde taze olarak tüketebileceğimiz karnabahar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için etkili antioksidan bir besindir.

Greyfurt: 1 adet greyfurt yiyerek günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacınızı karşılayabileceğinizi biliyor muydunuz? Yüksek orandaki vitamin içeriğiyle gribal enfeksiyonlarla savaşmamızda yardımcı olacak greyfurt, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Tabi greyfurtun bazı ilaçlarla olan etkileşiminden dolayı düzenli ilaç kullananların doktorundan onay olarak greyfurt tüketmesi gerekmektedir.

Maydanoz: Faydaları saymakla bitmeyen maydanoz, C, A, K vitaminlerinden demir, potasyum, kalsiyum mineralleri yönünden çok zengindir. Bir tutam maydanoz günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilecek seviyededir. İyi bir şekilde yıkanmış olan maydanozu salatalarda, yemeklerde veya kaynatıp suyunu içerek tüketebiliriz.

Kivi: C vitamini açısından çok zengin olan kivinin bir adedindeki C vitamini miktarı bir kilo portakaldaki miktar ile aynı. Ülkemizde de üretimi yaygınlaşan ve lezzet yönünden de birçok insanın sevebileceği kiviyi düzenli tüketmeli bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz.

Limon: C vitamini yönünden zengin besinler denilince hiç şüphesiz ilk akla gelen besinlerdendir limon. Günlük almamız gereken C vitamini miktarının yarısını, bir limonun suyu ile karşılayabiliriz. Vücudumuzun Ph dengesini düzenleyen, sindirim problemlerinde etkisi olan, kalp ve damar sağlığımıza faydası olan ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmede yardımcı antioksidan besin olan limonu salatalarda, suyumuzun içine sıkarak tüketmekte fayda var.

Kara Lahana: "Süper besin"ler arasında yer alan kara lahananın 100 gramı günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizde daha çok Karadeniz Bölgesi'nde tüketilen kara lahana birçok hastalığa şifadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, enfeksiyonlara karşı korunmada, lif değerinin yüksek olmasından dolayı sindirim sisteminin düzenlenmesinde, kalsiyum içeriğinden dolayı kemik sağlığında etkili olan kara lahananın tüketilmesine önem verilmelidir.

KIŞ ÇORBASI TARİFİ

Vatandaşlara, bağışıklığı güçlendiren 'Kış Çorbası' içmelerini tavsiye eden Eda Balcı, çorbanın malzemelerini şöyle sıraladı: "1 adet kuru soğan, 1 adet patates, 2 diş sarımsak, 1 adet tatlı kırmızı biber, 1 su bardağı dolusu karnabahar, 1 adet havuç, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 7-8 dal maydanoz, karabiber, pul biber, 1 çay kaşığından daha az tuz"

Balcı, çorba yapımını ise şöyle anlattı:

"Soğanlar küçük küçük doğranır ve zeytinyağında sotelenir. İçine rendelenmiş iki diş sarımsak ilave edilir. Küp küp küçük bir şekilde doğranılan sebzeler pişme sürelerine göre; ilk olarak havuç, sonra patates, sonra karnabahar, kırmızı biberi ekleyerek kavrulur. İsteğe bağlı olarak et suyu ile lezzetlendirilebilir. Son olarak baharatlar eklenir. Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilir."


Beykent Üniversitesi, Balcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Kış çorbası içerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz' - Son Dakika


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