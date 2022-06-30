Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı

30.06.2022 09:55
Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece, Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen esnaf Tolga Ö, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece, Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen esnaf Tolga Ö, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının, 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itirazının ardından tutuklanması için yakalama kararı çıkarılan Tolga Ö. gözaltına alındı.

Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Sevinç, Cem T. ve esnaf Tolga Ö. hakkındaki tahliye kararına itiraz etmiş, 1. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz üzerine sanıklar hakkında tutuklanmaları için yakalama kararı çıkarmıştı.

Karar üzerine iki gün önce yakalanan Sevinç ve Cem T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mahkeme tahliye kararı vermişti

Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "rüşvet" suçlamasıyla 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla 3 sanığı tahliye etmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediyesindeki 'rüşvet' iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı - Son Dakika

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