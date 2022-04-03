Son dakika haberleri! Kızıltepe Kaymakamı Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kızıltepe Kaymakamı Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

03.04.2022 21:01
Son dakika haberleri! Kızıltepe Kaymakamı Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Son dakika haberleri... Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve ilahiler seslendirildi.

Çam, burada yaptığı konuşmada, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Ramazanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Çam, şöyle devam etti:

"Ramazan paylaşmaktır, aynı sofra etrafında bir araya gelebilmektir. Bu şiarla ramazanı geçirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Kızıltepe Kaymakamlığı, belediyesi, diğer kurumlarımızla ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle birlikte bu sene inşallah 18 merkez mahalle olmak üzere her gün bir mahallede iftar programı icra edeceğiz. Vatandaşımızla birlikte olacağız. Ramazanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, İlçe Müftüsü Mahsun Taşçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kaymakam Çam'ın eşi Dilek Çam, kamu ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Çiftçilerin bahar mesaisi başladı Çiftçilerin bahar mesaisi başladı Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kızıltepe Kaymakamı Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Şahıs Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 21:11:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kızıltepe Kaymakamı Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement