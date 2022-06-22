Son dakika haberleri... KKTC Dışişlerinden Kıbrıs Rum kesiminin silahlanmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri... KKTC Dışişlerinden Kıbrıs Rum kesiminin silahlanmasına tepki Açıklaması

22.06.2022 20:08
Son dakika haberleri... KKTC Dışişlerinden Kıbrıs Rum kesiminin silahlanmasına tepki Açıklaması

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma faaliyetlerine tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma faaliyetlerine tepki gösterdi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) Fransa'dan savaş helikopterleri alınması için bir ön ödeme yapmayı karara bağladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar, Rum tarafının Adamız ve Doğu Akdeniz'deki istikrar ve huzur ortamını tehdit eden silahlanma programına hız kesmeden devam ettiğini bir kez daha teyit etmektedir. Sınır hattı boyunca 250'ye yakın ağır silah mevzileri yerleştiren, papazlara silah atış talimi yaptıran, PKK terör örgütüne destek veren, silah ve mühimmata milyonlarca avro harcayan, birçok ülke ile artan sayıda askeri tatbikat gerçekleştiren ve ikili askeri ittifaklar kuran Rum tarafının bu kışkırtıcı faaliyetleri endişe verici bir boyuta ulaşmıştır. Bu askeri faaliyetlerin Kıbrıs Türk Halkına karşı yapıldığı açıktır." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs Türk halkına karşı bir tehdit unsuru haline gelen silahlanma faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Rum tarafının sözde güven yaratıcı önlem önerilerinin, dünya kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amaca hizmet etmediği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, Rum tarafının bu oyununu görmesi çağrısında bulunuldu.

"GKRY'nin askeri faaliyetleri, Türkiye'nin etkin garantisinin önemini ortaya koyuyor"

Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Fransa'nın Rum tarafına saldırı helikopteri satması, ABD'nin ise silah ambargosunu kaldırması, BM Güvenlik Konseyi'nin güvenilir ve tarafsız bir kurum olmadığının en bariz ve yeni göstergeleridir." denildi.

GKRY ile iş birliği yaparak tehditkar politikalarına askeri destek veren ülkelerin bu tavrının iki halk arasında müzakere edilmiş ve kabul edilebilir bir anlaşma olasılığını yok ettiğine değinilen açıklamada, GKRY'ye koşulsuz verilen bu desteğin Doğu Akdeniz'de ihtiyaç duyulan huzur ve istikrar ortamının tesis edilmesini de engellediği belirtildi.

Açıklamada, "GKRY'nin diğer bazı ülkelerle, ülkemiz aleyhine sürdürdüğü askeri faaliyetler, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koymakta, hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız Türkiye ile savunmamızın ne denli hayati olduğunu göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

GKRY'de Meclis Savunma Komitesi, RMMO'ya Fransa'dan 6 savaş helikopteri alınmasına imkan veren 53 milyon avroluk ek ödeneğe onay vermişti.

GKRY ile Fransa arasında savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşmanın, kısa süre sonra imzalanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KKTC Dışişlerinden Kıbrıs Rum kesiminin silahlanmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

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