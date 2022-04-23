Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

23.04.2022 11:03

Son dakika haberleri: Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralanmıştı.

Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlar ve sonrasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kandıra yolu Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kandıra istikametine giden 41 ADM 740 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü Recep Çalık, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İlk olarak İ.İ. idaresindeki 06 BBL 752 plakalı karayollarına ait araca çarpan Recep Çalık idaresindeki araç, daha sonra Sabri Çakıroğlu kontrolündeki 41 AHA 803 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüler Sabri Çakıroğlu ile muhtar Recep Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Volkswagen marka araçta yolcu olarak bulunan İlknur Çakıroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Recep Çalık'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlar ve sonrasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA KANALDA KAYBOLAN 2 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI Son dakika haber | 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA KANALDA KAYBOLAN 2 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Zeytinburnu'nda boks maçı gibi yol verme kavgası
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
11:13 İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:34:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement