Son dakika haberleri! KOCAELİ Rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü - Son Dakika

Rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, belediye halk otobüsü sürücüsü, araçta rahatsızlanan bir yolcuyu rotasını değiştirerek hastaneye götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Derince - Umuttepe güzergahında sefer yapan otobüste yolculuk eden bir kadın yolcu karın ağrısı şikayetini belirterek ayağa kalktı. Yolcunun acı çektiğini gören otobüs sürücüsü Emre Kara, rotasını hastanenin aciline çevirdi. Araç içerisindeki yolcuları da bilgilendiren sürücü Kaya, otobüsle hastanenin aciline ulaştı. Şoför yolcusunu sağlık görevlilerine teslim etti. Kara daha sonra seferine devam ederken, araç içerisindeki yolcularından da destek buldu. Sürücü Emre Kara, yapmış olduğu hareketin insanlık namına olduğunu ifade ederek, kendilerine işe başlarken bu gibi durumlarla neler yapılacağı hakkında bilgi verildiğini, yolcuya buna göre davrandığını söyledi.