Son dakika haberleri! 'Koronavirüs süreci cinsel sağlık problemlerini de artırdı' - Son Dakika

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevgi Güleç, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinin cinsel yaşamları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Cinsel Sağlık Polikliniği'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevgi Güleç, cinselliğin doğumdan ölüme kadar yemek yeme, su içme, uyuma gibi temel ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade ederek, "Kişilerin performans kaygısı olmadan, kendini ispatlama korkusu olmadan, özgüvenle, kendini ve karşısındakini olduğu gibi kabul edip, açık ve samimi bir iletişimle, bedeni ve ruhu bir armağan gibi paylaşabilme, haz alıp haz verme, geleceği umutla karşılayabilmesini sağlayan temel öğe cinselliktir. Cinsellik evliliğin sigortasıdır. Toplumumuzda çok sayıda cinsel aktif kişi olmasına rağmen bu konuda bilgi sahibi olan kişi sayısı görece olarak azdır" dedi.