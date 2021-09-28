Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşeceği açıklandı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın yarın Rusya'nın Soçi kentinde görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Rus-Türk ortaklığının siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda çeşitli yönlerinin ele alınması planlanıyor. Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya'daki durum dahil güncel uluslararası sorunlar konusunda detaylı görüş alışverişinde bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceğini dün açıklamıştı.