Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu

21.04.2022 08:35
Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesinde bir ahırda meydana gelen yangında 72'si küçükbaş 4'ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef oldu.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesinde bir ahırda meydana gelen yangında 72'si küçükbaş 4'ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde sahur vaktinde Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesinde 66 yaşındaki Seyfettin Zengin'e ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ahırı ve ahırın yanında bulunan çobanın barınma yerini kapladı.130 metre karelik ahırın bulunduğu yerde ulaşım güçlükle sağlandığı için çevre mezralarda köylüler yangını söndürmek için olay yerine gitti. Köylüler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Gün doğması ile birlikte yangında ahırda bulunan 72'si küçükbaş, 4'ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef olduğu belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerekli tutanakları tutup işlem yaptığı belirtildi. Mağdur vatandaşın yetkililerden yardım talep ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu
Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu
Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu

YORUMLAR
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Diyarbakır, Hisarcık, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu - Son Dakika
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