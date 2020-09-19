Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu - İZMİR - Son Dakika

Bakan Ersoy'a ziyaretinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

Ersoy, burada kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile turizm projeleri hakkında yetkililerden brifing aldı.

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