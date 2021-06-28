Son dakika haberleri... Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ilk mezunlarını verdi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Köleoğlu, dört yıl önce eğitim öğretime başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ilk öğrencilerini mezun ediyor olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Öncel de dört yıl önce başlayan eğitim serüveninde bu yıl fakülte olarak ilk mezunları veriyor olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların arından dönem birincileri Sevgi Aksoy ve Zekiye Ergen tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Mezuniyet töreni, slayt gösterisi ve kep atma töreniyle son buldu.