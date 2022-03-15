Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi

15.03.2022 09:13

Son dakika haberi: Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdiBURSA Bursa'da liseli öğrenciler geliştirdikleri su üstünde ve altında arama kurtarma yapan cihazla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi

BURSA Bursa'da liseli öğrenciler geliştirdikleri su üstünde ve altında arama kurtarma yapan cihazla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması çeşitli illerden katılan liseli öğrencilerini ağırladı. Yarışmada öğrenciler geliştirdikleri çeşitli projelerin tanıtımını yaptı. Kütahya Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğrencisi Hüseyin Öztürk ve İbrahim Tunahan Erdoğmuş, su altında ve üstünde aynı anda arama kurtarma çalışması yapan cihaz geliştirdi.

Cihaz güneş enerjisiyle çalışıyor. 250 metrelik alanda uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Cihaz suyun üstünde ve altında aynı anda görüntü alırken bu görüntüleri kumanda ekranına yansıtabiliyor. Suda kaybolmalarda arama çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacak cihaz; öğrencilerin 3 aylık çalışması sonucunda ortaya çıktı. Öğrenciler cihazı daha da geliştirip patentini aldıktan sonra seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Cihazın üretim aşamasıyla ilgili bilgi veren Hüseyin Öztürk, "Aracımız güneş enerjisiyle çalışıyor. Suyun altından ve üstünden aynı anda görüntü alarak bu görüntüleri kumanda ekranına gönderiyor. Bu cihaz arama kurtarma çalışmalarında ekipleri büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Kütahya Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Buğra Ayvalı, "Öğrencilerimiz güneş enerjisiyle çalışan; suyun üstünde ve altında arama yapan aracı yaptı. Bu araç arama kurtarma ekiplerine büyük kolaylık sağlayacak. Araç 250 metre mesafede kumandayla kontrol edilerek suyun üstünden ve altından görüntü akışı sağlıyor. Aracımızın tüm tasarımı öğrencilerimize ait. Ürünü daha da geliştirip seri üretilebilir ve pazarlanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi
Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi
Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi

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Arama Kurtarma, Kütahya, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi - Son Dakika


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