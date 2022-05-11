Son dakika haberleri | Mafya karşıtı Paraguaylı savcı balayında vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mafya karşıtı Paraguaylı savcı balayında vurularak öldürüldü

11.05.2022 11:52
Son dakika haberleri | Mafya karşıtı Paraguaylı savcı balayında vurularak öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Ülkesinde organize suçlara karşı yürüttüğü mücadeleyle bilinen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'daki balayı tatili sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ülkesinde organize suçlara karşı yürüttüğü mücadeleyle bilinen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'daki balayı tatili sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Paraguay'da organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede uzman savcı olarak olarak görev yapan Marcelo Pecci, Kolombiya'nın Baru Adası'ndaki balayı tatili sırasında silahlı saldırıya uğradı. Savcı Pecci olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Claudia Aguilera ise saldırıda yara almadı. Aguilera, plajda iki adamın kendilerine yaklaştığını söyleyerek, "İki adam jet ski ile gelerek Marcelo'ya saldırdı. Birisi inip tek kelime etmeden Marcelo'yu iki kez vurdu, biri yüzüne, diğeri sırtına isabet etti" dedi. Saldırganlar kayıplara karışırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kolombiya Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas yaptığı açıklamada, soruşturmaya ABD'den yetkililerin de yardım edeceklerini belirtti.

"ORGANİZE SUÇLA MÜCADELEYE OLAN BAĞLILIĞIMIZI YİNELİYORUZ"

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, saldırıyı "korkakça bir cinayet" olarak nitelendirerek, "Bu trajik olayı en sert şekilde kınıyor ve organize suçla mücadeleye olan bağlılığımızı yineliyoruz" dedi.

Çiftin kaldığı Decameron Otel'den yapılan açıklamada ise, "Suikastçılar sahile geldi, misafirlerimizden birine saldırdı ve öldürdü" denildi.

Savcı Pecci, saldırıdan saatler önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise eşinin hamile olduğunu açıkladı.

(İHA)

Son dakika haberleri | Mafya karşıtı Paraguaylı savcı balayında vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri | Mafya karşıtı Paraguaylı savcı balayında vurularak öldürüldü

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SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mafya karşıtı Paraguaylı savcı balayında vurularak öldürüldü - Son Dakika


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