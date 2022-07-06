Son dakika haberleri... Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada

06.07.2022 20:34
Son dakika haberleri... Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada

Son dakika habere göre Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada Mağaza çalışanının dikkati kaşar hırsızını ele verdi, suçüstü yakalandı Çalınan kaşarların parasını şahsın ailesi ödedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı işyerinden değişik tarihlerde paketler halinde kaşar peyniri çaldığı...

Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada

Mağaza çalışanının dikkati kaşar hırsızını ele verdi, suçüstü yakalandı

Çalınan kaşarların parasını şahsın ailesi ödedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı işyerinden değişik tarihlerde paketler halinde kaşar peyniri çaldığı belirlenen şüpheli polis tarafından yakalandı. Son işinde mağaza görevlisi kadın tarafınan fark edilen hırsız, dışarda kendisine engel olmaya çalışan kadını da sürükleyip elinden kurtulmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta son günlerde Güneylioğlu Caddesi'nde bulunan zincir markette yapılan sayımlarda kaşar peynirlerin eksik çıkması mağaza görevlisinin dikkatini çekti. Görevli işyerinin güvenlik kameralarını izlediğinde bir şahısın işyerinden pantolonunun kemerine teker halindeki kaşarları koyup mağazadan ayrıldığını belirledi. Bir hafta sonra kaşar hırsızlığı şüphelisinin işyerine geldiğini gören mağaza görevlisi, durumu üstlerine bildirdikten sonra işyerinin kapısında şüphelinin dışarıya çıkmasını bekledi. Bu sırada şüpheli işyerine girerken sırt çantasını girişe bıraktı. Şüphelinin dışarıya çıktığını gören görevli, şüpheliyi durdurmak istese de şüpheli elindeki kaşarlarla birlikte çalışanı da sürükleyerek kaçtı.

Kaşarların parasını ailesi ödedi

Hırsızlık olayının karakola yansımasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu Suç Araştırma Birimi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin A.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin yakalanmasının ardından ailesinin hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerlerine çalınan kaşarların parasını ödediği bildirildi.

Başka bir mağazadan da kaşar çalmış

Şüphelinin çantasından aynı zincir marketin bir başka mağazasından çalındığı belirlenen kaşar peynirlerin yanı sıra başka bir firmaya ait mağazadan alınan kaşar peynirleri de ele geçirildi.

Suçunu itiraf eden kaşar hırsızlığı şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada - Son Dakika

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