Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Maltepe'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Maltepe Adnan Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U., eşi Azime U.'yu çalıştığı yerden arabasıyla alarak evinin önüne geldi. İbrahim U. aracını park edip aşağı indiği esnada motosikletli şahıs ya da şahıslar İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı. Kurşunlar başına isabet eden 57 yaşındaki İbrahim U. yere yığılırken, eşi Azime U. sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Araştırma esnasında çevreden geçen motosikletli sürücüler tek tek durdurularak kimlik sorgusu yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cüneyt Sevindik/İHA)