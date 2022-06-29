Son dakika haberleri | Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı

29.06.2022 18:43

Son dakika haberler: Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı İşitme engelli araç sürücüsü kazayı işaret diliyle anlatmaya çalıştı Manavgat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ve...

Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı

İşitme engelli araç sürücüsü kazayı işaret diliyle anlatmaya çalıştı

Manavgat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ve metrelerce havalanıp yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada işitme engelli otomobil sürücüsü kazayı işaret diliyle anlatmaya çalıştı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Topal'ın kullandığı 07 AOS 515 plakalı motosiklet, Manavgat istikametinden gelip, Doğançam kavşağından dönmekte olan Manavgat'ın ilk işitme engelli Musa Kaynar'ın kullandığı 07 LET 85 plakalı otomobilin ön tamponuna çarptı. Çarpışmadan sonra motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinden savrularak, kavşakta yola çıkmakta olan Nihat Aşut'un kullandığı 27 YU 115 plakalı minibüse çarptı ve asfalta düştü.

Feci kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ramazan Topal, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ramazan Topal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve trafik ekiplerine kazanın nasıl olduğunu anlatırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü işitme ve konuşma engelli Musa Kaynar, kaza anını işaret diliyle anlatmaya çalıştı.

Yaşanan kazanın ardından sürücü Musa Kaynar'ın, 2013 yılında Manavgat'ta işitme engelli vatandaşlara ehliyet alabilmelerine olanak sağlayan bir kursa giderek, Manavgat'ın H tipi ehliyet alan ilk işitme engelli sürücüsü olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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