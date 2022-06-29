Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve trafik ekiplerine kazanın nasıl olduğunu anlatırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü işitme ve konuşma engelli Musa Kaynar, kaza anını işaret diliyle anlatmaya çalıştı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Topal'ın kullandığı 07 AOS 515 plakalı motosiklet, Manavgat istikametinden gelip, Doğançam kavşağından dönmekte olan Manavgat'ın ilk işitme engelli Musa Kaynar'ın kullandığı 07 LET 85 plakalı otomobilin ön tamponuna çarptı. Çarpışmadan sonra motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinden savrularak, kavşakta yola çıkmakta olan Nihat Aşut'un kullandığı 27 YU 115 plakalı minibüse çarptı ve asfalta düştü.

Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

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