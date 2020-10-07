Son dakika haberleri! Merkezefendi ve Manisa BŞB kupada rakip
07.10.2020 12:23
Son dakika haberler... Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında yeni sezon öncesi Kocaeli'de düzenlenen geleneksel Federasyon Kupası'nda Ege ekipleri Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyrek finalde rakip oldu.
Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında yeni sezon öncesi Kocaeli'de düzenlenen geleneksel Federasyon Kupası'nda Ege ekipleri Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyrek finalde rakip oldu. C Grubu'nda Manisa BŞB 3'te 3 yaparken, D Grubu'nda Denizli Basket 2 galibiyetle adını son 8 takım arasına yazdırdı. İki takım arasındaki çeyrek final maçı yarın saat 15.15'te Green Park Kartepe Spor Salonu'nda oynanacak. Rakibini mağlup eden taraf yarı finalist olacak. Kupada A Grubu'ndan çıkan Bornova Belediyespor da çeyrek finalde yarın saat 17.30'da Semt77 Yalovaspor'la rakip olacak.
Son Dakika Son Dakika: Tecavüz şüphelisi Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürüldü Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor