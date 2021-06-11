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Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor

11.06.2021 11:18
Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor, System.String[]

Son dakika haber: Bursa TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, hayırseverlerin destekleriyle yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bursa TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, hayırseverlerin destekleriyle yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Yiyecek-İçecek Hizmetleri ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" alanlarından gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okulun bulunduğu mahallenin muhtarlığınca belirlenen ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç kişilere ulaşıyor.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki lisede pişirilen yemeklerin yanı sıra çocuklar için hazırlanan giysi, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri evlere teslim ediliyor.

Okul müdürü Nihal Çamlıbel, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesini 1,5 yıl önce başlattıklarını söyledi.

Projeyle, çocukların gönüllere ve ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına konuk olduklarını belirten Çamlıbel, şu bilgileri paylaştı:

"Günde 70-80 kişilik yemek çıkartıyoruz ve tam bir menü şeklinde yemeklerimizi hazırlıyoruz. Bunları muhtarlık tarafından belirlenen ailelere kendi hizmetimizle dağıtıyoruz. Aynı zamanda yine muhtarlık aracılığıyla belirlenen çocuklara kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, kıyafetlerle destek olmaya çalışıyoruz. Bir eğitimci olarak sadece çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenmiyor, aynı zamanda mahallemizin ihtiyaç sahiplerine de el uzatıyoruz. Bunun için birçok anlamda destek olmaya çalışıyoruz."

Ramazan ayında başlayıp bayram sonuna kadar devam eden tam kapanma döneminde de yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Çamlıbel, ayrıca mahalledeki çocuklara bayramlık hediye ettiklerini dile getirdi.

Bu çalışmayı uzun süre devam ettirmek istediklerini aktaran Çamlıbel, "Türk geleneklerinde olan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü; bu kavramları da öğrencilerimiz fazlasıyla hissederek yaşadılar." dedi.

Muhtar Mustafa Gezgin ise mahalleyi gezerek ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini anlattı.

Halkın projeden mutluluk duyduğunu vurgulayan Gezgin, "Çocuklarımızı giydirdiler, bayramda etkinlikler yaptılar, yemek dağıtmaya da devam ediyoruz. Çocuklara da kaliteli elbiseler, ayakkabılar alındı." ifadelerini kullandı.

"Toplu yemek yapmayı öğreniyorlar"

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Arzu Kürlek, 3 çeşit yemek, tatlı, salata ve meyve hazırladıklarını ifade etti.

Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan gurur duyduğunu kaydeden Kürlek, "Öğrencilerle beraber çalışmak, onlarla bir paydada buluşmak ve ihtiyaç sahiplerine böyle bir yardımda bulunmak bizi fazlasıyla motive ediyor. 12'nci sınıflarla bu projeyi yapıyoruz, sektöre de hazır olsunlar amacıyla. Öğrenciler toplu yemek yapmayı öğreniyorlar, bu onlara çok büyük deneyimler katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Kübra Altınışık, bayramda çocuklara giysi, ayakkabı ve oyuncak dağıttıklarında gözlerindeki mutluluğu görmenin kendilerine ayrıca motivasyon olduğunu dile getirdi.

Altınışık, "Çocuklar paketleri gördüklerinde çok sevindiler. Paketi aldıklarında annelerine vermek istemediler, kendileri taşımak istediler. Mahallemizde bulunan çocukların kalplerine dokunarak, yüzlerinde bir tebessüm olmak çok güzel." diye konuştu.

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı 12'nci sınıf öğrencisi Buse İpekler ise arkadaşlarıyla dönüşümlü olarak yemek yaptıklarını, projede yer almasından ailesinin de büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor
Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor
Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor
Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor
Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor

Cahit Zarifoğlu, Çocuk Gelişimi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Meslek liseliler yardımlaşma kültürünü gönüllere dokunarak öğreniyor - Son Dakika


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