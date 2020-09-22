Son dakika haberleri! MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in acı günü - Son Dakika

Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı

Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı

Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı

2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti